 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: June 5
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The Wolverine Daily Newsstand: June 5

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

"I expect big things from Ryan Hayes. His development — he came onto the scene fast, worked for everything that he’s got and just keeps getting better and better. From a leadership standpoint, from an effort standpoint, from a caring standpoint, he’s one of our best."
— Jim Harbaugh on Michigan redshirt sophomore left tackle Ryan Hayes, who Harbaugh says has won the starting job at LT
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