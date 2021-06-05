The Wolverine Daily Newsstand: June 5

Tweets Of The Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaW5hbC4gVUNvbm4gaG9sZHMgb24gZm9yIHRoZSB3aW4gYXMgTWlj
aGlnYW4gc3RyYW5kcyA5IGJhc2UgcnVubmVycyBpbiB0aGUgZ2FtZS4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9
aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4gcGxh
eXMgU2F0dXJkYXkgYXQgbm9vbiB2cy4gQ01VIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9vak44ejJHNVVGIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vb2pOOHoyRzVVRjwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoaWdhbiBCYXNlYmFsbCAoQHVtaWNoYmFzZWJh
bGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdW1pY2hiYXNlYmFs
bC9zdGF0dXMvMTQwMTAwMDY4OTgxMjIxNzg2Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5KdW5lIDUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5iyIENocmlzdGFuIEJ1bGxvY2sgd2l0aCBhbiB1bnJlYWwgY2F0
Y2ghIPCfmLI8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv
U0NUb3AxMD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1ND
VG9wMTA8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL0QxVG9wMTA/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PiNEMVRvcDEwPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
aGFzaHRhZy9OQ0FBQmFzZWJhbGw/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPiNOQ0FBQmFzZWJhbGw8L2E+IMKgfCA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDty
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiA8YnI+8J+TujogPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1R3dlBKdDgwQjQiPmh0dHBzOi8vdC5jby9U
d3ZQSnQ4MEI0PC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnVs
bG9ja0NocmlzdGFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCdWxsb2NrQ2hy
aXN0YW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9GQlBZd3BqOGtEIj5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vRkJQWXdwajhrRDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNo
aWdhbiBCYXNlYmFsbCAoQHVtaWNoYmFzZWJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vdW1pY2hiYXNlYmFsbC9zdGF0dXMvMTQwMDk5ODc0
MTIxODIzNDM3NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDUsIDIwMjE8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BbW9uZyBjYW5kaWRhdGVzIGV4cGVjdGVkIHRvIGJlIGNvbnNpZGVy
ZWQgZm9yIHRoZSBCbGF6ZXJzIG9wZW5pbmcsIHNvdXJjZXMgdGVsbCBFU1BO
OiBDbGlwcGVycyBhc3Npc3RhbnQgQ2hhdW5jZXkgQmlsbHVwcywgSmVmZiBW
YW4gR3VuZHksIE5ldHMgYXNzaXN0YW50IE1pa2UgROKAmUFudG9uaSwgYW5k
IE1pY2hpZ2Fu4oCZcyBKdXdhbiBIb3dhcmQuPC9wPiZtZGFzaDsgQWRyaWFu
IFdvam5hcm93c2tpIChAd29qZXNwbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS93b2plc3BuL3N0YXR1cy8xNDAxMDA1NDY5OTc2NjI5MjUyP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgNSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn46JIENPTkdSQVRTIPCfjokgdG8gaW5jb21pbmcgZnJlc2htYW4g
Q2FsZWIgSG91c3RhbiEgSGUgd2FzIG5hbWVkIHRoZSBHYXRvcmFkZSBGbG9y
aWRhIEJveXMgQmFza2V0YmFsbCBQbGF5ZXIgb2YgdGhlIFllYXIhPGJyPjxi
cj5JbmZvcm1hdGlvbiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Rbjg2b2Ez
VmNSIj5odHRwczovL3QuY28vUW44Nm9hM1ZjUjwvYT48YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDty
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiDjgL3vuI/wn4+APGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0ZvckNvbXBldGl0
b3JzT25seT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0Zv
ckNvbXBldGl0b3JzT25seTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0cx
ajc5anZnQVMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9HMWo3OWp2Z0FTPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IE1pY2hpZ2FuIE1lbiYjMzk7cyBCYXNrZXRiYWxsIChAdW1pY2hi
YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS91bWljaGJiYWxs
L3N0YXR1cy8xNDAwOTI3OTQxNjAxNjYwOTMzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkp1bmUgNCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaXRhbnMgYWdyZWUgdG8gdGVybXMgd2l0aCBkZWNvcmF0ZWQgd3Jl
c3RsZXIgQWRhbSBDb29uIDxicj48YnI+RGV0YWlscyDwn5OwIMK7IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9QYjc4SFhXWkNzIj5odHRwczovL3QuY28vUGI3
OEhYV1pDczwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUZW5uZXNzZWUgVGl0YW5zIChAVGl0
YW5zKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RpdGFucy9zdGF0
dXMvMTQwMDkwNTA1MzU2NTc2NzY4Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5K
dW5lIDQsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db25ncmF0dWxhdGlvbnMgdG8gQ2FsZWIgSG91c3RhbiBvbiBlYXJu
aW5nIEdhdG9yYWRlIFN0YXRlIFBsYXllciBvZiB0aGUgWWVhciBpbiBGbG9y
aWRhITxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby91SWNzb2ZkRFMwIj5odHRwczov
L3QuY28vdUljc29mZERTMDwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhc2h0YWcvTVZBYmFza2V0YmFsbD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I01WQWJhc2tldGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9VWWx5bVptQzB2Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vVVlseW1a
bUMwdjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNb250dmVyZGUgQWNhZGVteSBCYXNrZXRi
YWxsIChATVZBQmFza2V0YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9NVkFCYXNrZXRiYWxsL3N0YXR1cy8xNDAwODMwMjE2MTEzNjkyNjc3
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgNCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Quote Of The Day
"I expect big things from Ryan Hayes. His development — he came onto the scene fast, worked for everything that he’s got and just keeps getting better and better. From a leadership standpoint, from an effort standpoint, from a caring standpoint, he’s one of our best."
— Jim Harbaugh on Michigan redshirt sophomore left tackle Ryan Hayes, who Harbaugh says has won the starting job at LT
Click the image to sign up for TheWolverine.com, free for 60 days!
Headlines Of The Day
•
EJ Holland, The Wolverine: Michigan DL Commit Davonte Miles On Visit, Talks With Staff
•
EJ Holland and Clayton Sayfie, The Wolverine: Sights And Sounds From Michigan's Appearance At Big Rapids Satellite Camp
•
Chris Balas and Clayton Sayfie, The Wolverine: Wolverine TV: Michigan Football's 'Reset,' Hunter Dickinson, More
•
EJ Holland, The Wolverine: Michigan Commit Kody Jones On Status, Steve Clinkscale, Illinois OV
•
Clayton Sayfie, The Wolverine: Notebook: Jim Harbaugh On In-State Recruiting, Bo Schembechler, OL Starter
--- • Talk about this article inside The Fort • Watch our videos and subscribe to our YouTube channel • Listen and subscribe to our podcast on iTunes • Learn more about our print and digital publication, The Wolverine • Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts • Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, @AustinFox42, @JB_ Wolverine, Clayton Sayfie and @DrewCHallett
• Like us on Facebook